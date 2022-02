"Bienvenue Pia" : Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld ont "un enfant en plus"

Le journaliste Hugo Clément a le coeur rempli d'amour ces derniers temps. Et ce n'est pas uniquement parce que la Saint Valentin est passée par là. Sur TikTok, le jeune homme âgé de 32 ans a révélé la récente arrivée dans sa famille d'une petite Pia.

"Bienvenue Pia. Adorable chienne de 5 ans, abandonnée, qu'on vient d'adopter à la SPA de Bayonne. #adoptdontshop", a commenté le journaliste et animateur de l'émission Sur le front, ajoutant : "Quand tu rentres du refuge SPA avec un enfant en +". Hugo Clément a diffusé quelques images de cette chienne, recueillie avec la complicité de son amoureuse, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld. Un animal visiblement très heureux d'avoir trouvé une famille comme en témoigne sa queue qui gigote dans tous les sens ! Le journaliste, grand défenseur de la cause animale qui a publié l'ouvrage Comment j'ai arrêté de manger les animaux, va pouvoir offrir à sa fille Jim (née en janvier 2020), une amie avec laquelle grandir.

Le couple a déménagé dans le Sud-Ouest, quittant Paris pour des paysages plus natures et plus vastes. Hugo Clément remonte à la capitale pour le travail alors qu'Alexandra Rosenfeld pratique son métier de prof de yoga dans la région. Les amoureux partagent la même vision de la vie et des convictions fortes, en phase avec l'époque. "A la maison, nous ne mangeons ni viande ni poisson et consommons des produits locaux et bio", révélait ainsi le journalise en interview pour Gala en 2020.