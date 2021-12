"Bon bah raté..." : Louane partage son hilarant fail capillaire sur les réseaux sociaux

Blond, rose, court, long... en l'espace de quelques mois, Louane Emera a essayé tous les styles, toutes les coiffures. Le 26 décembre 2021, la chanteuse s'est sans doute rendue à un évènement important, de type repas de Noël, puisqu'elle a tenté, encore, un brin de changement. Et c'est ainsi qu'elle est apparue, sur les réseaux sociaux, la crinière remplie d'immenses bigoudis dans l'espoir d'obtenir une chevelure ondulée. "Je sais pas à quoi je vais ressembler mais it's all butterflies" annonçait-elle. Elle a partagé un aperçu de son "nouveau" look.

Au moins, je vous fais rigoler

Résultat des courses ? Rien de bien différent à l'horizon. Louane n'a tout simplement pas assez serré ses mèches autour des bigoudis... et a été renvoyée illico à la case départ, avec les cheveux aussi lisses qu'une mer sans vague. "Bon bah raté, se désole-t-elle. Au moins, je vous fais rigoler..." Cet été, déjà, la jeune artiste de 25 ans surprenait tout le monde en dévoilant une coloration particulièrement flashy qui s'est, depuis, estompée. Il faudra patienter encore un peu pour la découvrir, sur scène, avec des frisettes.

Louane, qui vient de passer les fêtes de Noël avec son amoureux et sa fille à New York, a toujours été passionnée par les transformations capillaires. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, a être obsédée par sa toison blonde. "Je pense que ma rencontre la plus mauvaise avec un fan, et qui a débouché plus tard sur le fait que j'ai un garde du corps, maintenant, quand je travaille, c'est un mec qui voulait une photo alors que j'étais en retard et qui m'a tiré les cheveux pour prendre la photo avec moi pendant que j'étais en train de courir, expliquait-elle à Purepeople, en pleine promotion de la réédition de son album Joie de vivre. Ça, c'était la pire." Pas étonnant qu'elle se fasse des cheveux blancs depuis cette mésaventure...