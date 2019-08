"Bonne nuit les petits" : Mort de Marcel Ledun, qui donna vie à Nounours

Combien faut-il de bonshommes pour faire un bon gros ours ? Dans le cas de l'emblématique Nounours, qui aidait les enfants à s'endormir dans le programme culte Bonne nuit les petits, il en fallait plusieurs, certains pour la voix, d'autres pour les gestes... Créateur et marionnettiste du fameux Gros Ours rapidement rebaptisé Nounours, Marcel Ledun est mort dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 août 2019 à l'âge de 90 ans, révèle le quotidien La Voix du Nord, lequel a appris qu'il s'est éteint dans un EHPAD de Lille "où il venait d'être placé".

Cet ancien journaliste nordiste, qui s'était pris de passion pour l'art de la marionnette à fil au contact de spécialistes du genre, avait été sollicité en 1962 par le producteur Claude Laydu, qui avait puisé dans un programme allemand porté par une marionnette et deux fillettes (dont une toute jeune Nina Hagen) le concept de Bonne nuit les petits, devenu en France le signal pour tous les petits enfants qu'il était l'heure d'aller se mettre au lit et d'attendre le passage du marchand de sable...

Marcel Ledun donna vie - et Jean Martinelli donna voix - jusqu'en 1976 à Nounours aux côtés de Nicolas et Pimprenelle.