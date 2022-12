"Brûlée vive dans un accident" : Gérard Darmon raconte le drame qui a tout changé pour sa famille

Qui aurait pu croire que la famille de Gérard Darmon ait pu vivre un tel drame ? Dans une interview poignante accordée au Monde ce mois-ci, l'acteur a notamment raconté que sa grand-mère a été brûlée vive lors d'un terrible accident survenu à son domicile. Un incident tragique qui lui a finalement coûté la vie. Traumatisée, la maman de Gérard Darmon n'avait que 22 ans lorsqu'elle a vu sa mère mourir "après huit jours de souffrance" des suites de cet incendie à l'issue dramatique.

L'acteur du film Le coeur des hommes a ensuite expliqué que cette tragédie avait poussé l'entourage de sa maman à lui trouver rapidement un mari. C'est ainsi que sa grand-tante a parlé "de cette affaire aux petites mains de l'atelier de couture qu'elle tenait à Oran, en Algérie". Une des couturières de cet atelier a par la suite eu l'idée de présenter son frère âgé de 37 ans "installé à Paris" à sa maman. Cet homme cherchait justement "une petite de chez nous", comme on disait", a témoigné Gerard Darmon au Monde. "Un échange de photos a été organisé, puis un rendez-vous", a-t-il ajouté.

La carpe et le lapin...

"C'est ainsi qu'Henri Messaoud Darmon est redescendu en Algérie, qu'il a rencontré Viviane Aliany, et que tout a commencé. Ils se sont mariés sans presque se connaître, et ils étaient très mal assortis ! La carpe et le lapin...", a poursuivi le grand comédien de La cité de la peur, qui ne semble pas trouver l'histoire d'amour de ses parents particulièrement romantique.

De son côté, l'acteur est amoureux de Christine depuis 2000. Il l'a épousée en 2014 avant d'accueillir trois ans plus tard un petit garçon. Auparavant, il a été en couple avec Nicole Recoules, rencontrée dans un cours d'art dramatique, fin 1966. Avec elle, Gérard Darmon était devenu papa d'une fille, Virginie, née en 1968. L'acteur a également été en couple avec Mathilda May avec qui il a tourné dans Le Voleur et la menteuse de Paul Boujenah (1994). Ensemble, ils sont devenus parents de deux enfants, Sarah et Jules.