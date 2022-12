Diaporama : "Brûlée vive dans un accident" : Gérard Darmon raconte le drame qui a tout changé pour sa famille

Gérard Darmon - Soirée "Fête à Chabat" et projection du film "Astérix et Obelix : Mission Cléopâtre" à la Halle Tony Garnier lors du Festival Lumière à Lyon. Le 17 octobre 2019 © Romain Doucelin / Bestimage © BestImage, Romain Doucelin / Bestimage

6 / 11