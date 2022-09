Gérard Darmon séparé de Mathilda May : "J'ai des relations cordiales avec mes exs, mais pas plus"

Depuis 2000, Gérard Darmon est en couple et heureux avec Christine, qu'il a épousée en 2014. Trois ans après, les amoureux ont accueilli l'arrivée de leur premier enfant - et quatrième pour l'acteur - une heureuse nouvelle révélée quand la star de Family Business fêtait ses 69 ans. Forcément, son âge pour cette paternité a soulevé des questions et l'acteur aujourd'hui âgé de 74 ans en parle sans tabou et avec une sincérité bienveillante dans les pages du magazine Gala. Epanoui, le célèbre "ennemi" de Jamel Debbouze dans Astérix : Mission Cléopâtre est aussi revenu sur ses relations avec ses ex-compagnes.

Connu pour sa franchise, Gérard Darmon souhaite garder ses distances avec ses ex-compagnes et s'en explique dans Gala : "J'ai des relations cordiales avec mes exs, mais pas plus. J'ai du mal à saisir ceux qui disent : 'C'est super, on a de très bonnes relations' et qui vont dîner ensemble, avec les nouveaux conjoints. J'ai trop d'imagination pour supporter ça."

Avant Christine, Gérard Darmon a écrit d'autres histoires d'amour. Il y a Nicole Recoules, rencontrée dans un cours d'art dramatique, fin 1966. Avec elle, le comédien a une fille, Virginie, née la même année que son mariage en 1968, aujourd'hui maquilleuse et maman de Tom.