Gérard Darmon avec son fils Jules, Gilbert Montagné tendre avec sa femme Nikole... au combat de Tony Yoka

Pas de concert à l'AccorHotels Arena ce samedi 14 mai mais un combat de boxe opposant Tony Yoka au Congolais Martin Bakole ! Un face---face redoutable auquel du beau monde est venu assister. Si Rachida Dati et l'acteur Karim Leklou ont fait le déplacement, ils n'étaient pas les seuls à encourager le Français ! L'acteur Paul Belmondo était présent, au bras de son fils Victor, dont la carrière de comédien comme son regretté grand-père a d'ores et déjà débuté. A leurs côtés, Gérard Darmon et son fils Jules, 25 ans, fruit de ses amours avec Mathilda May, dont les apparitions se font plutôt rares.

Brahim Asloum, ancien combattant, a aussi soutenu Tony Yoka en compagnie de sa femme Justine Pouget et a pris la pose avec l'ex-ministre de la Justice Rachida Dati et le héros du jour. D'autres amoureux ont passé une tête dans la salle de spectacle. Gilbert Montagné, Nikole à son bras, est arrivé sans le costume de l'arbre qu'il portait non-stop pour les besoins de l'émission Mask Singer sur TF1, remportée récemment par le Papillon qui n'était autre que Denitsa Ikonomova. Le chanteur s'est montré très complice et très proche de sa femme, épousée en 1999.

En revanche, pas de trace d'Estelle Mossely, dans les tribunes ou dans les coulisses. Son ex-femme célébrait l'anniversaire d'une amie à en croire ses stories Instagram. Estelle Mossely et Tony Yoka sont néanmoins restés en bons termes malgré leur divorce, annoncé sur les réseaux sociaux en novembre dernier après des revirements de situation dans leur couple.

Parents de deux enfants, Ali et Magomed, Estelle Mossely et Tony Yoka ont à plusieurs reprises joué avec les nerfs de leurs admirateurs, affirmant un jour sur l'autre une rupture et une réconciliation. Malgré toute la bonne volonté qu'ils y ont mise, les deux sportifs ont pris la décision de se séparer définitivement. Un choix difficile que Tony Yoka avait commenté sur son compte Instagram : "​​C'est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c'est une belle personne et une grande championne." L'une de ses plus belles victoires.

A l'issue de ce combat, Tony Yoka a concédé la première défaite de sa carrière professionnelle en s'inclinant face au Congolais Martin Bakole, aux points sur décision partagée des juges. En difficulté dès la première reprise, le champion olympique 2016 combattait pour la première fois un boxeur mieux classé que lui. A 30 ans, il compte désormais onze succès pour une défaite.