Gérard Darmon, papa à 69 ans : révélations sur la grossesse de sa femme Christine, 25 ans de moins

Le grand public connaît Gérard Darmon et l'adore pour avoir dansé la Carioca avec Alain Chabat dans La Cité de la peur, pour s'être glissé dans la peau d'Amonbofix dans l'une des aventures cinématographiques d'Astérix et plus récemment pour être le père de Jonathan Cohen dans la série Family Business. Dans sa vie privée, l'acteur de 74 ans est un homme aux anges avec son épouse Christine, maman de son quatrième enfant, Léna, 5 ans. Papa conquis par cette paternité tardive, il s'est livré avec bonheur pour le magazine Gala, confiant en toute sincérité les difficultés que son couple a affronté avant de pouvoir concevoir un bébé.

Depuis 2000, Gérard Darmon est en couple avec Christine, de vingt-cinq ans sa cadette et c'est en 2014 que les amoureux se disent oui. Puis, trois ans plus tard, madame Darmon, alors quadragénaire donne naissance à leur premier enfant ensemble, une petite Léna. Sans tabou, le comédien s'exprime sur l'arrivée de son dernier enfant alors qu'il s'apprêtait à franchir le cap des 70 ans. "Pendant quinze ans, Christine et moi n'avons pas réussi à avoir d'enfants ensemble. Elle a vingt-quatre ans de moins que moi. Un jour, à 43 ans, elle s'est retrouvée enceinte", explique-t-il dans Gala. Une enfant bienvenue pour sa femme qui avait tant désirée avoir un bébé. Il ajoute également : "J'avais déjà trois enfants, Virginie, d'une première union, puis Sarah et Jules de mon union avec Mathilda May. Je n'allais pas m'opposer à cette naissance."

Léna est donc la soeur de Virginie, 54 ans, née de son mariage avec Nicole Recoules. Puis viendra en 1994 Sarah puis Jules (né en 1997) dont la maman est Mathilda May. Sur le plateau de Thierry Ardisson en 2018, Gérard Darmon ne s'était pas offusqué que l'animateur l'interroge sur le grand écart d'âge entre tous ses enfants. "Alors vous avez une fille de 1 an, une fille de 50 ans, une fille de 24 ans et un fils de 21 ans. Votre fille aînée a 50 ans de plus que votre fille cadette !", soulignait l'animateur. Le comédien avait alors réagi avec détachement : "Oui c'est aberrant, mon petit-fils à un an de moins que mon fils... Une espèce de bordel !"

De l'humour, certes, mais c'est aussi avec beaucoup de sérieux qu'il élève ses enfants. Dans Gala, il insiste sur le fait qu'il "essaye d'inculquer à [ses] enfants le sens de la fratrie", afin d'être le fier patriarche d'une famille recomposée surprenante mais épanouie.

