Gérard Darmon (74 ans) : il raconte sa vie de papa "changée" grâce sa fille Léna, 5 ans

Gérard Darmon est un homme comblé. Depuis l'an 2000, l'acteur de 74 ans est en couple avec Christine, de vingt-cinq ans sa cadette. Le couple s'est marié en 2014 et la vie leur a offert une petite fille qui répond au doux nom de Léna (5 ans). Une merveille sur laquelle il s'est confié à l'occasion d'une interview pour Gala.

Gérard Darmon était déjà papa de trois enfants. Virginie est née en 1968 de son ancienne union avec Nicole Recoules. Et avec son ex-compagne Mathilda May, il a eu une fille prénommée Sarah (née en 1994) et un garçon qui s'appelle Jules (né en 1997). Il pensait alors en avoir terminé avec la paternité. Pourtant, avec Christine, il a compris que rien n'était gravé dans la roche. Son épouse rêvait de porter son enfant, un souhait qui s'est réalisé. C'est le 14 août 2017 que leur bébé est né, une arrivée qui a bouleversé la star. "Elle me donne énormément d'énergie. Ma vie a vraiment changé depuis qu'elle est arrivée. Je lui transmets tout ce que je peux", a-t-il confié à Gala.

Gérard Darmon savoure d'autant plus ce bonheur puisque Christine et lui ont mis de nombreuses années avant d'avoir le bonheur de découvrir que leur famille allait s'agrandir. "Pendant quinze ans, Christine et moi n'avons pas réussi à avoir d'enfants ensemble. Elle a vingt-quatre ans de moins que moi. Un jour, à 43 ans, elle s'est retrouvée enceinte. J'avais déjà trois enfants, Virginie, d'une première union, puis Sarah et Jules de mon union avec Mathilda May. Je n'allais pas m'opposer à cette naissance", s'est souvenu le rival d'Edwy Plenel.

La figure emblématique du cinéma français est donc aujourd'hui à la tête d'une tribu de quatre enfants, issus de générations différentes. Et il met un point d'honneur à leur "inculquer le sens de la fratrie" afin que sa belle famille recomposée soit unie. "J'ai des relations cordiales avec mes exs, mais pas plus. J'ai du mal à saisir ceux qui disent : 'C'est super, on a de très bonnes relations' et qui vont dîner ensemble, avec les nouveaux conjoints. J'ai trop d'imagination pour supporter ça", a conclu Gérard Darmon.