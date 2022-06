Gérard Darmon et Christine, 25 ans de moins : rares photos du couple et leur fille de 5 ans

En presque 30 ans, Gérard Darmon est passé de La Cité de la peur à celle du bonheur. Le comédien de 74 ans est devenu papa pour la quatrième fois le 14 août 2017. Un bébé prénommé Léna, fruit de ses amours avec Christine, la femme de 25 ans de moins que lui qu'il a épousée en mars 2014. Si la naissance de ce dernier enfant l'a beaucoup inquiété en raison de son âge plutôt avancé, l'acteur du Flambeau a vite zappé ces petits tracas de son esprit : "Quand on a 69 ans et qu'on a un bébé, on se dit 'combien de temps je vais la voir grandir ?' Mais elle va en même temps me donner l'énergie pour... Et puis, par cette espèce d'insouciance qui parfois nous caractérise, on se dit c'est comme ça" évoquait-il à l'époque.

Cinq ans après l'arrivée de sa petite dernière, Gérard Darmon est aux anges. D'autant plus que Léna s'entend à merveille avec son grand frère Jules, 25 ans, né de sa relation avec la comédienne Mathilda May. En mars dernier sur Instagram, Gérard Darmon dévoilait un cliché inédit de la petite fille, jouant de l'harmonica en plein boeuf avec son aîné Jules, guitare à la main. De quoi faire fondre son petit coeur de papa et celui de la maman.