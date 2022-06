"C'est ça le vrai souci" : Gilles Verdez a provoqué la colère de l'un des fils de Benjamin Castaldi

Au mois de janvier dernier, les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ont appris une grande nouvelle en direct. À l'époque, Gilles Verdez a révélé qu'un grand événement se préparait au sein de la famille Castaldi. "C'est énorme", teasait le chroniqueur avant de confier que son camarade Benjamin se préparait à être papy pour la première fois. Son fils aîné Julien (25 ans et né de son ancienne union avec Valérie Sapienza) attend en effet son premier enfant avec sa compagne Kiara, un petit garçon attendu pour le mois de juillet. Très heureux et impatient, le jeune homme regrette toutefois que le secret ait été révélé par Gilles Verdez.

"J'aurais aimé que ce soit mon père qui l'annonce. Mon père a joué le jeu. Je pensais que c'était lui qui allait dire : 'Je vais être papy'. Alors que c'est Gilles Verdez qui a dit : 'Benjamin va être papy'. Alors qu'on lui avait dit de ne pas le dire, parce que c'était encore un peu tôt", a rapporté Julien auprès de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan pour Télé Loisirs. Et d'ajouter, encore amer : "Moi je ne voulais pas. En plus, on lui avait dit : 'Ne le fais pas parce que c'est encore tôt!' Ça m'a un peu vénère parce que c'était à moi de prendre la parole dessus".

De l'eau a coulé sous les ponts depuis et le futur marié "sait que Gilles n'est pas méchant". Mais le malaise a bel et bien été installé, surtout vis-à-vis de la famille de sa belle Kiara. "Toute la famille de Kiara n'était pas au courant. C'est ça le vrai souci. Moi je m'en fous au fond. Pour la famille de Kiara, comme elle a une grande famille et que c'était un peu tôt. Nous, on l'a dit à mon père qu'elle était enceinte à deux mois. Et après, on m'a dit trois mois au moins", a-t-il fait savoir.

Également invité de l'interview, Simon Castaldi, le jeune frère de Julien âgé de 21 ans, semble quant à lui toujours aussi remonté à l'évocation de ce sujet. "Je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve qu'on ne peut pas comme ça, se permettre de dire des choses. Même si c'est mon père, qui est un petit peu tête en l'air, qui a dû le dire. Je ne trouve pas ça bien. Je trouve ça limite de ne même pas appeler Julien", s'est-il agacé.