"C'est complètement faux !" : Hélène Ségara sort du silence, elle rétablit la vérité sur sa maladie

Hélène Ségara est atteinte d'une névrite optique : une rare maladie oculaire auto-immune qui provoque progressivement une dégénérescence maculaire irréversible. Autrement dit, la chanteuse perd petit à petit sa vue de l'oeil droit. Un problème de santé qu'elle a évoqué sur le plateau de La France a un incroyable talent en octobre dernier : Moi ça fait quelque temps, avec mes yeux, que je n'ai plus la 3D".

Elle avait décidé de prendre les devants pour éviter que de fausses rumeurs circulent à ce sujet. "Lorsqu'on passe beaucoup de temps à l'hôpital, il vaut mieux ouvrir le chapitre soi-même en le contrôlant plutôt que de laisser les gens s'emparer d'informations qu'ils ne maîtrisent pas", a-t-elle expliqué dans le dernier numéro de Soir Mag, paru ce mercredi 15 mars en kiosque. Car si elle a déjà déclaré subir un traitement contre sa maladie et fréquenter les hôpitaux, elle ne s'était jamais réellement exprimée sur les détails de sa pathologie.

Désamorcer les dérives

Mais malgré cela, de fausses informations ont tout de même circulé à ce sujet, de quoi l'irriter : "C'est complètement faux ! Il y a des dizaines d'articles sur ma pathologie alors que j'ai été en Allemagne, à Boston, partout dans le monde et que personne n'a découvert à ce jour ce que j'ai vraiment !". D'après la maman de Raf, Matteo et Maya, "il faut désamorcer les dérives" et sensibiliser les gens à cette maladie rare et visiblement complexe.

"C'est essentiel, et j'ai d'ailleurs commencé cette année à collecter des fonds pour l'association flam'Oeil (...) À la longue, les gens se demandaient comment j'allais. Alors, à un moment, j'ai décidé de jouer cartes sur table, mais à une condition :'OK, je parle de ma santé mais alors vous mentionnez et vous soutenez mon association !", a-t-indiqué. Elle a également donné comme exemple le cas de Florent Pagny, qui lui a décidé de parler ouvertement de son cancer.

À noter qu'elle s'est aussi montrée rassurante sur son état de santé, affirmant notamment que celui-ci est "stable".