"C'est compliqué..." : Thomas Dutronc cash sur sa mère Francoise Hardy, grande absente de ses concerts

C'est un projet qu'ils ont longtemps travaillé en secret : après plus de quinze ans de carrière pour le fils et près de soixante ans pour son père, Thomas et Jacques Dutronc se sont lancés dans une grande aventure, la tournée Dutronc & Dutronc, où ils montent ensemble sur scène pour interpréter leurs plus belles chansons. Un projet qui ravit le guitariste, heureux de partager ces moments avec son célèbre papa qu'il admire tant.

Il faut dire qu'à presque 50 ans, Thomas Dutronc est plus proche de ses parents que jamais : fils unique, le chanteur l'avoue dans une interview au magazine Gala : "Je les aime tellement, on est tellement proches. Même si parfois on se voit peu, il y a entre nous trois un lien très fort, un amour très profond". Une belle déclaration, qui vaut également pour sa mère, la chanteuse Françoise Hardy, plus en retrait du projet.