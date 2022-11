Françoise Hardy "pas en forme" et malade : son fils Thomas, cash, sort du silence

La vie n'a pas fait de cadeau à Françoise Hardy, d'un point de vue santé tout particulièrement. La chanteuse de 78 ans s'est battue contre un cancer lymphatique en 2015 avant de faire face à un cancer du larynx. Ce dernier, plutôt virulent, a donné du fil à retordre à l'interprète de Comment te dire adieu. Les nouvelles de Françoise Hardy se font rares désormais. Les quelques informations qui tombent sont données par ses proches. Les dernières en date sont signées Thomas, le fils qu'elle a eu avec Jacques Dutronc.

L'auteur et compositeur de 49 ans, en pleine promotion d'album et de tournée avec son père, a évoqué sa maman au détour d'une question. Et malgré les résultats encourageants, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes que celles auxquelles on s'attendait : "Son état de santé est fragile. Par prudence, elle a préféré ne pas sortir. [...] Elle n'est pas en forme, mais ça va. Enfin, ça va. Non, sa qualité de vie n'est vraiment pas terrible mais son cancer est en rémission", a-t-il indiqué à l'hebdomadaire. La maladie semble donc vaincue mais Françoise Hardy a besoin d'encore un peu de temps pour faire le plein de forces.

L'année dernière, Françoise Hardy révélait que son combat contre la maladie lui avait valu plusieurs séances de radiothérapie et d'immunothérapie dont les effets secondaires la forçaient à vivre "confinée depuis 3 ans" et la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé à sa solitude : "Pour moi qui ai toujours été quelqu'un d'anxieux, la pandémie a beaucoup augmenté mes angoisses pour l'avenir du monde en général, celui de ceux que j'aime en particulier."

De part son parcours et les tours que lui a joué sa santé, Françoise Hardy s'est publiquement manifestée en faveur de l'euthanasie, elle qui se sent "proche de la fin" : "Quand quelqu'un est incurable, c'est inhumain de ne pas abréger ses souffrances, confiait-elle à France Info en 2021. Atteinte de la maladie de Charcot, ma mère a eu beaucoup de chance que son médecin lui trouve un médecin hospitalier qui l'a euthanasiée avec ma collaboration quand elle ne pouvait aller plus loin dans cette horrible maladie incurable. En ce qui me concerne, j'aimerais avoir cette chance."