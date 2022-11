"C'est immonde" : Bertrand Chameroy se déshabille en direct, Anne-Elisabeth Lemoine dégoûtée

Aussi controversée soit-elle, la Coupe du monde 2022 est très regardée. Pas facile alors lorsqu'on est une émission diffusée au même moment qu'un match. Alors que TMC a préféré montrer une rediffusion de Quotidien pour ne pas souffrir de la concurrence ce 22 novembre 2022, C à vous sur France 5 a maintenu son show en direct, programmé alors que l'équipe de France disputait son premier match au Qatar. L'un des chroniqueurs de l'émission, Bertrand Chameroy, n'a pas hésité à pointer du doigt cette situation.

Ouverte en grande pompe ce dimanche 20 novembre, la Coupe du monde a démarré avec un match opposant le Qatar à l'Equateur. Ce mardi, la France a joué son premier match - gagné 4 à 1 -, se trouvant face à l'Australie avec notamment Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, mais sans Karim Benzema, le Ballon d'or ayant été déclaré forfait à cause d'une blessure à la cuisse.

Je peux faire la chronique à poil

Une rencontre évidemment particulièrement attendue, ce qui a entraîné Bertrand Chameroy à taquiner l'équipe de C à vous menée par Anne-Elisabeth Lemoine, dès son arrivée sur le plateau, habillé d'un simple peignoir ! "Vous faites vraiment une émission en direct Babeth ? Vous êtes au courant que les Bleus disputent leur premier match de Coupe du monde ? Concrètement, on fait une émission regardée par 4 personnes et demi. À part ma mère que je salue (...) On est très peu, on peut faire ce qu'on veut ! S'il y a bien un soir où on peut tout se permettre, je peux faire la chronique à poil, ça choquera personne", a déclaré le chroniqueur.

C'est alors qu'il retire son peignoir et se montre nu en direct, avec un floutage de circonstance. Une image qui laisse deviner qu'il porte tout de même un bas, qu'Anne-Elisabeth Lemoine a dévoilé, l'air dégoûté : "C'est immonde cette combinaison !"