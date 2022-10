"C'est moi ?" : Egarée, Zazie oublie les paroles de l'un de ses tubes dans Taratata 100% Live

Invités dans la deuxième édition de l'émission Taratata 100% Live consacrée à la lutte contre le cancer, diffusée le 29 octobre sur France 2, Zazie, Pascal Obispo, Patrick Bruel et Marc Lavoine se sont rassemblés pour jouer à un blind-test au piano. Amusé, Nagui indique aux artistes qu'ils vont devoir retrouver le plus rapidement possible les chansons interprétées par le pianiste, qui sont en réalité leurs tubes du passé.

Prêts à démarrer, les quatre chanteurs écoutent attentivement les premières notes jouées sur le piano mais un grand silence s'ensuit. Incapables de trouver et de deviner le titre en question, chacun y va de son petit pronostic. "Alors ça, c'est quand même très grave : on ne reconnait pas nos propres chansons, c'est Millésime ?" demande l'un des artistes. Sûr de lui, Pascal Obispo répond que non, il ne s'agit pas de son titre.

C'est moi ?

"Mais tu ruses aussi, tu fais des arrangements très différents"n s'amuse un des artistes. Finalement, au bout de quelques minutes, Pascal Obispo commence à fredonner l'un des titres emblématiques de Zazie. "C'est moi ?" demande-t-elle, stupéfaite. "Elle est bien cette chanson en tout cas, je ne sais pas qui c'est ?" ajoute-t-elle, encore incapable de reconnaitre le titre joué au piano.

Finalement, Patrick Bruel et Marc Lavoine commencent également à deviner le titre À ma place, duo que Zazie a interprété avec Axel Bauer en 2001. La chanteuse de 58 ans reconnaît soudain son titre mais ne parvient plus cette fois à se rappeler des paroles de la chanson. Hilares, l'animateur et les trois autres chanteurs se moquent gentiment de Zazie.

"T'as pas reconnu ?", lui demande Nagui. "Tu sais pourquoi ? Parce que c'est Axel Bauer qui l'a composée. J'ai fait le texte et j'ai chanté avec lui", tente de se défendre la maman de Lola (née le 16 août 2002, de son union avec le musicien Fabien Cahen).

Sur Twitter, les internautes ont commenté avec beaucoup d'humour cette séquence, attendris par l'erreur de la chanteuse. "Elle a fait du yaourt sur le titre", "Nooon Zazie tu te rappelle plus des paroles", "#Taratata, j ai reconnu #AMaPlace avant Zazie", "Obispo vrai pote qui connait les chansons de sa pote", peut-on lire sur les réseaux sociaux.