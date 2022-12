"C'est très angoissant" : Valérie Bénaïm harcelée, cet homme "flippant" qui la terrifiait au quotidien

Ce mardi 6 décembre 2022, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs s'ils avaient déjà été confrontés à des fans un poil teigneux. Ce à quoi Valérie Bénaïm a répondu : "J'ai eu un fan qui était très angoissant. J'étais à Fun Radio à l'époque. Tous les jours, il appelait. On s'est rendu compte qu'il était érotomane, c'est-à-dire qu'il était persuadé que j'étais amoureuse de lui et que le monde entier empêchait notre union, notre amour. Je faisais des flashs infos à l'époque et il était persuadé qu'il y avait des mots codés dedans".

Une anecdote accompagnée par les rires et notamment les blagues de Jean-Marie Bigard, mais qui fait tout de même froid dans le dos. Bernard Montiel a également dû faire face à une admiratrice oppressante. "J'ai eu une fan. Elle me parlait souvent, je lui parlais gentiment, tous les jours, elle venait aux studios, aux Buttes Chaumont à l'époque. Et à un moment, j'en ai eu marre de lui parler, parce qu'elle me faisait chier, pour être clair. Elle était trop lourde", a-t-il raconté, en précisant qu'elle lui écrivait/disait des mots d'amour.