"C'est très bizarre" : Adèle Exarchopoulos, sa soirée malaisante à l'Elysée qui lui a coupé l'appétit

Elle est à retrouver actuellement dans le film émouvant de Jeanne Herry, Je verrais toujours vos visages. Et encore une fois, Adèle Exarchopoulos y est époustouflante de justesse. Lorsqu'elle est devant la caméra, impossible de regarder ailleurs, la comédienne de 29 ans est envoûtante et captivante. Depuis sa participation au film primé d'Abdellatif Kechiche, à tout juste 19 ans, elle a parcouru du chemin et séduit dans les différents genres de cinéma auxquels elle se frotte. Maman d'un petit garçon, né en 2017, fruit de son histoire d'amour avec le rappeur Doums, elle a toujours fait preuve d'une spontanéité et d'un naturel désarmant. Invitée dans le podcast de Léna Situations, Canapé six places, ce mardi 28 mars, Adèle Exarchopoulos a raconté une anecdote "folle", témoignant de ces deux qualités, et elle a évoqué un vrai malaise.

C'est à l'Elysée que prend lieu cette histoire, que l'actrice de La vie d'Adèle avait déjà révélée sur la chaîne de McFly et Carlito en 2022. À l'époque, elle est reçue par le président François Hollande et sa compagne Valérie Trierweiler, qu'elle n'a visiblement pas appréciée plus que cela. "C'est une catastrophe, je suis mal habillée, je juge tout ce que je vois", raconte l'amie de Leïla Bekhti. Elle fait en effet état d'un réel mauvais goût concernant la décoration des lieux. Et lorsqu'elle passe à table, elle est prise d'un malaise. "Le concept du majordome, c'est... très bizarre", révèle-t-elle. "T'as envie de dire j'ai pas du tout envie de participer à ce qu'il se passe, je sais me couper du fromage, ça va bien se passer", poursuit Adèle Exarchopoulos.

La moitié des plats, je les mange pas

"Du coup, la moitié des plats je les mange pas, parce que vraiment tu dois les couper sur la main de la personne qui te sert, donc dans ma tête je me dis si je coupe le camembert, il va faire comme ça le monsieur", dit-elle à la créatrice de contenu, en mimant son bras qui se baisse. Visiblement gênée par ce procédé, elle a perdu l'appétit, et refuse tous les plats servis. Puis vient ensuite un petit verre, il s'agit en réalité d'un rince doigt comme elle l'avait confié aux Youtubeurs McFly et Carlito, et l'actrice va alors se méprendre et penser qu'il s'agit d'un digestif. Elle le boit, provoquant l'hilarité de Léa Seydoux, elle aussi invitée ce jour-là. "Léa qui commence à rigoler, et je vois François Hollande qui se rince les doigts, explique-t-elle. Pour moi, tu vas au robinet, tu prends du Petit Marseillais, tu te laves les mains et puis voilà."