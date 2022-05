"Il ne faut pas faire ça" : Adèle Exarchopoulos ridiculisée devant François Hollande

"On rentre et j'ai envie d'appeler mon père. Tout est grand. (...) Je vois que je suis un peu trop excitée. Le jardin est immense mais tu vois pour elle (la première dame de l'époque, ndlr) c'est normal, c'est son jardin. Et je dis : 'Mais vous faites des pique-niques et tout ? et des barbecues ?", commence-t-elle à raconter, devant ses amis hilares.

Mais c'est lors du buffet "sucré-salé, trop élaboré" pour elle, que tout dérape. "Y a un majordome. Je me rappelle pour couper le fromage, pour l'aider, je veux le prendre le plateau. Je ne vais pas couper mon fromage sur la main de quelqu'un en vrai. Mais il me regarde et je comprends qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Donc je dis : 'Tu sais quoi ? Je ne veux pas de fromage'", explique-t-elle alors qu'on lui sert un verre, pour elle, "un cocktail de fin de repas".

"Il y a une pétale de rose, je me rappelle. Donc je le prends, je suis trop contente, j'ai l'impression d'être Audrey Hepburn. Et je le bois d'un coup", se souvient la maman du petit Ismaël, qui entend alors ses partenaires rire à ses côtés. "Et je lève la tête et là je vois le président et sa compagne [avec les mains dedans]. C'était un rince doigt ! Et je me souviens que je me suis dit qu'à l'Elysée, même le rince-doigt est bon" conclut-elle, hilare devant ses copines.

Une belle anecdote qui a dû faire rire Léa Seydoux et Abdellatif Kechiche, que les internautes ont adoré, tout autant que celle de Leila Bekhti avec Jean Reno ou de Géraldine Nakache avec son frère Olivier, co-réalisateur d'Intouchables, Nos Jours Heureux ou En Thérapie.