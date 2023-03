Miou-Miou : Cinq mois après la mort de Jean Teulé, les mots doux et réconfortants de sa fille Jeanne

Miou-Miou fait définitivement partie de ces actrices à qui les cinéastes peuvent faire confiance. Au-delà de l'immense talent dont elle a toujours fait preuve dans le moindre de ses rôles, Sylvette Herry, de son vrai nom, est présente et dévouée en toutes circonstances, même dans les pires moments. Ces derniers mois, c'est auprès de Jeanne Herry, la fille qu'elle a eue avec Julien Clerc, qu'elle a montré un courage sans faille. Cinq mois après la disparition de son compagnon, l'écrivain Jean Teulé, Miou-Miou est sur le front pour assurer la promotion de Je verrai toujours vos visages, en salles le 29 mars prochain.

Je verrai toujours vos visages, c'est l'histoire de la justice restaurative, la rencontre entre victimes et bourreaux, dont les discussions et les échanges peuvent parfois être salvateurs pour ceux qui subissent les conséquences de tels actes. Miou-Miou y campe le rôle de Sabine, victime d'un vol à l'arraché. C'est donc sous les yeux attentifs de sa fille Jeanne qu'elle a tout donné. Et la réalisatrice est toujours aussi soufflée, en toute objectivité : "J'avais très envie de retravailler avec Miou-Miou (elles ont travaillé ensemble pour Pupille, sorti en 2018 avec Gilles Lellouche, ndlr). Elle a beau être ma mère, c'est une actrice incroyable. Je voulais lui donner le temps de jouer, pouvoir la filmer longtemps, l'écouter et la regarder, confesse-t-elle dans une interview à Paris Match. Elle sait tellement bien jouer les timides."

Se changer les idées après le drame

Il y a un peu plus de cinq mois, Miou-Miou vivait pourtant l'une des pires épreuves de la vie : la perte de son compagnon Jean Teulé. Le couple s'était rencontré par un célèbre ami commun et partageait son quotidien entre Paris et la Normandie jusqu'à ce que la mort les sépare. En octobre dernier, l'écrivain est victime d'une intoxication alimentaire. Hospitalisé, il rentre finalement dans leur appartement parisien où il s'éteint quelques heures plus tard dans les bras de l'actrice, anéantie. C'est en toute discrétion et surtout dans l'intimité familiale que les obsèques se sont déroulées.

Le temps a passé mais le deuil est toujours présent. Pour éviter de penser à l'absence de Jean, Miou-Miou se noie dans le travail. Cinéma, télévision... Tous les moyens sont bons pour oublier sa peine et aller de l'avant. Il y a encore quelques semaines, elle se souhaitait "mieux que 2022" pour l'année à venir. Avec un film aussi prometteur que celui de sa fille, c'est plutôt bien parti !