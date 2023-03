Diaporama : Miou-Miou : Cinq mois après la mort de Jean Teulé, les mots doux et réconfortants de sa fille Jeanne

Le drame, racontant l'objectif et le douloureux milieu de la justice restaurative, met aussi en scène des actrices telles qu'Adèle Exarchopoulos et Leïla Bekhti Jeanne Herry (réalisatrice) lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Il s'agit de la deuxième collaboration entre Miou-Miou et sa fille après "Pupille", sorti en 2018 Miou-Miou et sa fille Jeanne Herry - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 4 Fevrier 2015. L'émission sera diffusée le 08 Fevrier. Invité principal Miou-Miou © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Des mots qui feront sûrement chaud au coeur de la principale intéressée dont les derniers mois n'ont pas été de tout repos. Exclusif - Miou-Miou (de son vrai nom Sylvette Herry) et sa fille Jeanne Herry (prix nouveau talent cinéma) - Fête des prix SACD 2015 à la SACD (la Société des auteurs et compositeurs dramatiques) à Paris, le 15 juin 2015. © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

17 / 21