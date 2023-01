Mort brutale de Jean Teulé : sa compagne Miou-Miou sort du silence, ses tous premiers mots

Ce fut l'une des bien mauvaises nouvelles de la fin d'année 2022. Jean Teulé, auteur de BD et romancier bien connu, est mort à 69 ans seulement en octobre dernier. Pas de maladie, de contractions de Covid-19 ou de longs combats contre le cancer mais un simple dîner au restaurant où il avait ses habitudes avec Miou-Miou, sa dernière compagne. Hospitalisé dans un premier temps pour une intoxication alimentaire, il s'est finalement éteint dans leur appartement parisien à la suite de complications. Ce drame, personne ne l'avait vu venir et a plongé la comédienne dans un profond désarroi.

Pas d'obsèques en grandes pompes, c'est dans l'intimité familiale que les proches de Jean Teulé lui ont fait ses adieux au cimetière de Montmartre. Miou-Miou, Sylvette Herry de son vrai nom, ne s'était pas exprimée publiquement depuis sa disparition. C'est désormais chose faite. A l'occasion de la diffusion du téléfilm Constance aux enfers sur France 2 le 1er février prochain, l'actrice de 72 ans a évoqué la perte de son homme. Une épreuve douloureuse après laquelle elle n'a pas baissé les bras.

Evoquant le rôle qu'on lui a offert sur le service public et sa relation avec ses filles, Angèle, 48 ans, fille de Patrick Dewaere adoptée par Julien Clerc, et Jeanne, fille de 44 ans qu'elle a eue avec le chanteur, Miou-Miou a été questionnée par Télé Star sur la suite et sur les choses qu'on pouvait lui souhaiter pour la nouvelle année entamée. Sans détour, l'héroïne d'Un indien dans la ville a répondu : "Mieux que 2022. Une bonne année 2023, on y croit comme on dit !"

Si Miou-Miou n'en dit pas plus sur les moments difficiles traversés en 2022, elle évoque assez longuement le rôle de Constance qui lui a été confié dans la comédie policière Constance aux enfer, diffusée le 1er février prochain sur France 2. Dans cette fiction, son personnage retrouve un vieux soupirant, Amine, qui réveille un désir... "Le rapprochement entre Constance et Amine, c'est une renaissance du plaisir féminin. Et c'est traité ici de manière joyeuse et naturelle", confie Miou-Miou à Télé Star.

Jean Teulé mort dans ses bras

Quelques jours après la mort de Jean Teulé, des proches racontait les derniers instants de l'écrivain. C'est dans les bras de Miou-Miou qu'il s'est endormi pour l'éternité. Un drame pour celle qui avait vécu comme un coup de foudre pour lui grâce à un ami commun : Jean-Pierre Coffe. Philippe Geluck, autre proche du couple, se souvenait d'ailleurs des bons moments qu'ils ont passés ensemble : "Ils se sont aimés follement. Il la faisait tellement rire, il nous faisait tellement rire." Ce 18 octobre fut sans doute la seule et unique fois que Jean Teulé l'a faite pleurer...