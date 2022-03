"C'est troublant, comme un tournant pour moi" : Sarah Biasini évoque la mort de sa mère Romy Schneider...

La fille de l'icône Romy Schneider, Sarah Biasini était interviewée par le magazine Gala. D'habitude si discrète dans les médias, la comédienne et écrivaine de 44 ans a livré un entretien poignant sur sa relation à sa mère décédée en 1982.

C'était il y a 40 ans déjà que la belle Romy Schneider nous a quittés dans des circonstances mystérieuses. Son corps avait été retrouvé dans son appartement parisien du 7e arrondissement. L'actrice culte, connue pour ses prestations dans La Piscine, César et Rosalie, L'important c'est d'aimer, Le Vieux Fusil ou encore Une histoire simple fait l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque de Paris qui a débuté le 16 mars dernier et continuera jusqu'au 31 juillet.

Une vie riche en accomplissements cinématographiques entremêlés d'histoires privées et sentimentales tout aussi célèbres. Aussi, après son idylle avec Alain Delon, la légende du cinéma tombe dans les bras de Daniel Biasini avec qui elle a une fille : Sarah, née en 1977. Cette dernière n'a que 4 ans quand sa mère meurt en 1982.

A l'occasion de cet entretien, la femme qui a aujourd'hui atteint l'âge de sa mère lorsque cette dernière est morte, a confié avoir eu des difficultés à appréhender cette nouvelle étape du deuil. "De toute façon, plus le temps passe, plus on finit par s'alléger. La correspondance des âges, j'y pense, bien sûr. C'est mon père le premier qui m'a prévenue que cela me ferait quelques chose, il y a deux ou trois ans. Il y avait les raisons évidentes. Mais il m'a aussi fait réaliser un élément qui m'avait échappé : ma mère était encore jeune, quand elle est partie. Alors, bien sûr, avoir 44 ans, c'est troublant, comme un tournant pour moi", a déclaré la fille de la star dans Gala, qui ne manquera pas de faire perdurer la mémoire de sa mère dans le temps.