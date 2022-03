Romy Schneider quittée par Alain Delon après leurs fiançailles : une rupture violente et inattendue

Ce vendredi 4 mars est diffusé Mado, film de Claude Sautet sur France 5, dont Romy Schneider est l'une des têtes d'affiche. Elle donne la réplique à Michel Piccoli, Ottavia Piccolo et Jacques Dutronc, entre autres. Mais pas à Alain Delon contrairement à La Piscine et Christine, tournage sur lequel ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Les premiers contacts promettaient de sacrées tempêtes mais l'amour a fini par prendre le pas sur le reste. Pendant quatre ans, Romy Schneider et Alain Delon ont formé l'un des duos les plus glamour du cinéma français. Ils se fiancent en 1959 jusqu'à un retournement de situation que personne n'avait vu venir.

Romy Schneider tourne à l'étranger. Tout se passe toujours bien avec Alain Delon. C'est du moins ce qu'elle croyait : "Lorsqu'elle rentre à Paris, elle le rejoint à leur appartement, et là sur la table du salon il y a un bouquet de fleurs, et un petit mot : 'La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie... Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs : ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon coeur. Je suis parti avec Nathalie. Pardonne-moi. Alain'" révélait Bernard Pascuito, l'un des biographes de la star de Sissi.

Alain Delon l'a toujours dit : Nathalie est la seule femme à avoir été mariée avec lui. Elle est d'ailleurs la mère de l'un de ses fils, Anthony. Cela n'a pas empêché le comédien de 86 ans de repenser avec tendresse à ses années d'amour avec Romy Schneider. Chaque 23 septembre, jour de l'anniversaire de l'actrice, Alain Delon a toujours un mot pour celle qu'il a aimée. Pour ses 82 ans, il avait écrit : "Une étoile ne s'éteint jamais. On va t'aimer toujours". L'année suivante, il s'était rappelé une anecdote du temps de leur histoire : "Rosemarie Albach-Retty, dite Romy Schneider, aurait eu 83 ans aujourd'hui, ce jeudi 23 septembre. Je me souviens... Nous nous demandions 'Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ?' Nous comptions : 'Un, deux, trois !' Et nous répondions : 'Ni toi ni moi ! Ensemble !' Ensemble... Mon amour pour toi est éternel, ma Puppelé". Un respect immortel qui caractérise parfaitement Alain Delon.