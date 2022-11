"C'est un acte irrespectueux" : Kendji Girac en deuil et en colère, sa famille touchée en plein coeur

Nageant dans le bonheur avec son épouse discrète et leur petite Eva, née en janvier 2021, Kendji Girac a toutefois fait face à une terrible nouvelle : la tombe de sa grand-mère a été vandalisée. Selon l'information du journal Le Démocrate Indépendant, confirmée par France Bleu Périgord, la plaque qui figure sur sa tombe située au cimetière de la Beylive à Bergerac a été volée. Les obsèques de cette proche du chanteur avaient eu lieu le 11 octobre dernier, en présence de sa famille et des membres de la communauté des gens du voyage. Au final, trois cents personnes avaient été réunies pour lui rendre un dernier hommage en l'église de la Madeleine et au cimetière de la Beylive.

L'une des adjointes de la mairie, en charge du service population, Marie-Claude Andrieux Courbin, s'est exprimée auprès de France Bleu : "C'est un acte irrespectueux et qui ne fait que rajouter de la peine à la famille [...] Si il reste un peu de bonne conscience au voleur, il faudrait rapporter la plaque où elle se trouvait." La famille de l'artiste était venue signaler la disparition de la plaque à la mairie.

De quoi provoquer la colère de l'interprète de Color Gitano pour qui la famille représente tant. Il s'était confié il y a deux ans à propos de sa grand-mère, résidant dans un Ehpad et s'inquiétait de la propagation du virus de la Covid-19 dans cet établissement. "En ce moment, j'ai ma grand-mère qui est en Ehpad, mais bon, pour la protéger surtout. J'ai vraiment peur de répandre le virus... Du coup, on reste vraiment confinés chez nous, je ne bouge pas et j'attends vraiment que ça passe pour la voir, prendre de ses nouvelles. Mais c'est vrai que ça fait peur", avait expliqué l'ancien gagnant de The Voice sur LCI. Il avait également rendu hommage sur Instagram au personnel soignant prenant soin de son aînée : "Je tenais à remercier tout le personnel, car c'est très important. Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment très gentil. Je vous embrasse vraiment très fort, je vous envoie plein de force et faites attention avec tout ce qui se passe... Faites gaffe à vous, prenez soin de vous."