Kendji Girac, sa grand-mère isolée dans un Ehpad : "Ça fait peur"

Mauvaise, mauvaise période pour Kendji. Après avoir été victime d'une violente agression à la sortie d'un bowling, le chanteur français doit faire face à la pandémie de Covid-19 qui l'empêche d'avoir tout contact physique avec sa grand-mère. Résidant dans un Ehpad de Dordogne, à Bergerac, cette dernière vit auprès d'une population à risque.

Après avoir expliqué la situation dans un joli message soutenant le personnel soignant, Kendji Girac a donné des nouvelles de sa grand-mère, le lundi 6 avril 2020. "Vous savez que c'est compliqué. En ce moment, j'ai ma grand-mère qui est en Ehpad, mais bon, pour la protéger surtout. J'ai vraiment peur de répandre le virus... Du coup, on reste vraiment confinés chez nous, je ne bouge pas et j'attends vraiment que ça passe pour la voir, prendre de ses nouvelles. Mais c'est vrai que ça fait peur", a expliqué l'ancien gagnant de The Voice auprès de LCI, face à Christophe Beaugrand.

Kendji Girac ajoute qu'il prend des nouvelles de sa grand-mère "très régulièrement" auprès du personnel soignant, parce que sa grand-mère n'est pas très à l'aise avec la technologie. "J'ai des bonnes nouvelles. Elle n'est pas touchée. Tout va bien, je suis vraiment content", a-t-il poursuivi. Comme tous les Français actuellement, Kendji estime que la crise sanitaire que nous traversons "fait peur". "Peur que ma famille l'attrape, même moi. C'est horrible ce qu'il se passe", poursuit-il, toujours sur LCI.

La semaine dernière, Kendji Girac avait fait une vidéo pour rendre hommage au personnel soignant de la maison de retraite de La Madeleine, où sa grand-mère est internée. "Je tenais à remercier tout le personnel, car c'est très important. Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment très gentil. Je vous embrasse vraiment très fort, je vous envoie plein de force et faites attention avec tout ce qui se passe... Faites gaffe à vous, prenez soin de vous", avait-il déclaré.