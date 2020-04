Kendji Girac inquiet pour sa mamie, confinée dans un Ehpad en pleine pandémie

On le sait, la famille, c'est son fer de bataille. L'un de ses plus grands succès, sans doute l'un des plus beaux, est dédié à sa maman. Le 4 janvier dernier, invité dans l'émission La Chanson secrète, Kendji Girac avait fondu en larmes en découvrant son père Paul Maillé sur scène auprès de Ginette Reno, chanteuse qui a bercé son enfance. D'autant plus que sa passion pour la musique, c'est du côté paternel qu'il la tient ! "J'ai vécu un moment magique, racontait le jeune homme par la suite sur les réseaux sociaux. Mon père a tellement chanté cette chanson en famille que je ne réalise toujours pas !" Voilà sans doute un air qui l'aidera à tenir jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau serrer sa grand-mère dans ses bras...