"C'est un carnage" : Jazz au plus mal et souffrante, le mal qui la ronge enfin diagnostiqué

Jazz Correia est toujours souffrante. Mais cette fois, ce n'est pas la Covid-19 qui lui gâche la vie, plutôt une conséquence qu'a eu le virus après avoir sévi début janvier.

Malgré certaines critiques qu'elle peut recevoir au quotidien, l'épouse de Laurent met un point d'honneur à continuer à donner de ses nouvelles à ses abonnés qui sont bienveillants avec sa famille et elle. Ainsi, ils ont appris qu'en début d'année, Jazz a été testée positive à la Covid-19. Et une fois de nouveau négative, elle a dû faire face à un effet indésirable qui persiste depuis.

Tout au long de la maladie, la belle brune de 29 ans a porté un masque afin de ne pas contaminer son dernier-né London (2 mois), le seul qui n'a pas été touché par la maladie avec son papa Laurent. Mais cela a provoqué une infection dont elle ne se serait jamais doutée. Depuis plusieurs semaines, celle qui est aussi l'heureuse maman de Chelsea (4 ans) et Cayden (2 ans et demi) se plaint d'avoir mal au niveau des yeux. Elle sent notamment une sensation de brûlure. Et cela ne va pas en s'arrangeant. "Mes yeux c'est de pire en pire, la catastrophe. Ils gonflent, ils brûlent, ils grattent. Il n'y a plus rien à faire. Je n'en peux plus", a confié la star de la JLC Family sur Instagram, le 7 février 2022, avant de voir un médecin.

Une fois sortie, Jazz a vite donné de ses nouvelles. Elle a confié qu'elle avait "une énorme infection dans les yeux" et que cela la sidérait car elle était victime d'elle-même. "Donc, j'ai une énorme infection dans les yeux, j'ai le cristallin à l'intérieur qui est très inflammé, la vue qui a diminué, j'ai un voile devant les yeux. C'est un carnage", a poursuivi la mère de famille. Elle a confirmé qu'elle avait bel et bien eu cet effet secondaire après avoir contracté la Covid-19, car elle avait gardé son masque même pour dormir. "Comme tu es infecté, parce que tu tousses et tu éternues, tu viens te contaminer les yeux", a-t-elle regretté.

Le temps de se rétablir, Jazz doit voir le médecin tous les trois jours pour surveiller son infection et a un traitement pour qu'elle disparaisse. "Dans le meilleur des cas, en deux semaines, c'est réglé. Dans le pire des cas, on ne sait pas", a-t-elle conclu. Son calvaire n'est donc pas encore terminé.