"C'est un comique qui vous a raconté ça ?" Jean-Marie Le Pen revient sur la perte de son oeil...

Jordan de Luxe a été reçu chez Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud pour une interview sans filtre avec la figure historique du Front National. L'animateur n'a pas hésité à poser toutes les questions au leader politique de 93 ans pour L'Instant de Luxe, que ce soit sur ses filles, dont Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, sa nièce Marion Maréchal qui a choisi de rallier Eric Zemmour ou même sa santé. En effet, il revient ainsi sur ce qu'il s'est passé à son oeil, avec des explications qui tranchent avec celles qui étaient précédemment connues.

"Jean-Marie Le Pen vous avez perdu votre oeil il y a un sacré bout de temps", commence par dire Jordan de Luxe. Puis il continue : "C'était avec un maillet..." L'intervieweur est stoppé par le politique : "Pas du tout, c'était un coup de pied. (...) C'est un comique qui vous a raconté ça ? J'ai été jeté à terre par un groupe et piétiné, et voilà. J'ai un oeil désorbité et ce n'est pas celui qui a été perdu curieusement. J'ai fait une cataracte traumatique des yeux et il y en a un des deux qui n'a pas résisté." Un choc physique et psychologique qu'il explique avoir vécu comme un "avatar" de la vie.

Pourtant, la source des informations du présentateur sont les mémoires de Jean-Marie Le Pen elles-mêmes, Fils de la nation (éditions Muller) et sorties en 2018. La presse avait à cette époque dévoilées des bonnes feuilles et notamment l'origine de la perte de son oeil gauche comme le rapportait l'AFP : "De bagarre, il n'y a pas eu, assure en réalité Jean-Marie Le Pen. C'est un accident nettement plus banal qui est l'origine de la perte de son oeil alors qu'il mène campagne en 1965 pour Jean-Louis Tixier-Vignancourt, premier candidat d'extrême droite à la présidentielle." C'est ainsi qu'il écrit dans son livre : "À Hyères, en maniant le maillet pour enfoncer une sardine où l'on attache les cordes de tension, j'ai un choc à l'oeil, on doit m'hospitaliser. Décollement de la rétine. La tuile", écrit le Menhir qui raconte ensuite qu'une opération tentée par un éminent chirurgien n'a pas permis de le sauver. Et s'il a porté un bandeau pendant les premières années de sa carrière politique, c'est "d'abord pour [se] protéger contre les batteries de projecteurs que l'on affronte sur scène". Un accessoire qu'il a abandonné pour un oeil de verre au début des années 1980, afin de changer son image alors que le FN prend de l'importance.

Il semblerait donc qu'il y a ait confusion entre les faits... Jean-Marie Le Pen a manifestement décidé de valider les propos de son ancien lieutenant Alain Jamet dans "Les documents de Complément d'enquête" sur France 2, qui évoquait jusqu'alors une bagarre au cours d'un meeting. Approchant du siècle d'existence et objet de tant d'interrogations et remarques sur son passé, il choisit d'écrire lui-même sa vérité.