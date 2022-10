"C'était dangereux pour ma vie" : Faustine Bollaert cash sur l'addiction qui aurait pu lui gâcher la vie

Comme chaque jour de la semaine, les téléspectateurs de France 2 ont eu l'occasion de découvrir un nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui baptisé "Solitude, addictions, harcèlement : dans les coulisses des réseaux sociaux". Et en cours d'émission, la présentatrice Faustine Bollaert a fait une confidence qui fait froid dans le dos.

Pour son inédit, l'épouse de Maxime Chattam a notamment reçu Emmy (alias EmmyMakeupPro) et Samantha (alias miss_serbiaa), deux femmes qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Cette situation a des conséquences sur leur vie privée comme le fait de se sentir seules ou d'avoir du mal à s'en détacher. Cela a donné envie à Faustine Bollaert de se confier sur son expérience personnelle concernant un réseau social en vogue actuellement : TikTok.

Un soir d'été, la charmante brune de 43 ans a souhaité découvrir ce réseau social et a donc installé l'application sur son téléphone. "J'ai voulu voir à quoi ça ressemblait, parce que je me suis dit qu'il y a un monde parallèle que je connais pas. Je me suis créé un compte avant les vacances, il y a quelques mois", a avoué la maman d'Abbie (9 ans) et Peter (7 ans). Si elle ne pensait rester que quelques minutes dessus, Faustine Bollaert s'est vite rendue compte qu'elle avait beaucoup de mal à se détacher de son téléphone portable. "Le premier soir, j'y suis allée à 22h et je ne me suis absolument pas rendue compte que j'y suis restée jusqu'à 2h du matin. Je voulais absolument voir la vidéo d'après. Le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit 'c'est fou', parce que je ne suis pas accro aux réseaux sociaux, mais là c'était addictif et je n'ai pas vu le temps passer", a-t-elle poursuivi.

Effrayée, Faustine Bollaert a bien vite pris une décision radicale afin que cette situation ne se produise plus jamais. "J'ai supprimé l'application en me disant c'est dangereux pour ma vie réelle, en fait. C'est tellement chronophage ! Tout ça m'a paru lunaire, je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de choses à ingurgiter dans notre vie réelle pour ne pas me rajouter, en effet, des nouvelles interrogations à travers ce réseau social, où ça va tellement vite, parce que les vidéos durent 10 secondes", a-t-elle conclu avant d'admettre qu'elle avait commis une erreur. Que son public ne l'y cherche pas donc.