Faustine Bollaert et la nudité : ses enfants "découvrent la pudeur", confidences lors d'une spéciale sexe de son émission

Dans son émission Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert reçoit des invités venus témoigner de leurs histoires de vies difficiles et parfois hors du commun. Cette semaine, l'animatrice de 43 ans promet une spéciale sexualité. Ainsi, au cours de l'émission du lundi 10 octobre 2022, intitulée Sexe : quand les femmes assument leur désir, elle reçoit, entre autres, Karine et Manon, mère et fille venues parler librement. Et certaines de leurs révélations étonnent l'amoureuse du célèbre Maxime Chattam.

C'est une famille sans tabou qui se présente sur le plateau. Karine indique ainsi avoir parlé très tôt du plaisir féminin à sa fille. "On a toujours été décomplexé à ce niveau-là, c'est naturel chez nous", lance Manon. Et sa mère de s'expliquer plus en détails : "Ça part déjà de la nudité. On n'a pas de problème avec l'anatomie, à se montrer..." Et Faustine Bollaert de la couper, indiquant trouver ces confidences "intéressantes". "Parce que je n'arrive pas à me rendre compte. J'ai des enfants en bas âge. Je me dis qu'à un moment, ils découvrent la pudeur, lance la charmante brune. Il y a des moments aujourd'hui, comme ils ont 7 et 9 ans, où je suis moins à l'aise d'être nue face à eux."

Plus encore, elle s'interroge sur le fait de savoir "si c'est une bonne chose d'avoir cette retenue" ou s'il faut plutôt être "décomplexé" à la maison. Une question à laquelle Sophie Cadalen, nouvelle psychanalyste de Ça commence aujourd'hui présente ce jour sur le plateau, peut répondre. "Il n'y a rien que l'on doive en fait", assure-t-elle, précisant que ce sont les enfants qui mènent le jeu. Ils finissent ainsi par poser des questions plus ou moins "embarrassantes" sur le sujet.

Rappelons que Faustine Bollaert est mariée à l'écrivain Maxime Chattam et qu'ensemble, le couple a deux adorables enfants : la jeune Abbie (9 ans) et le petit Peter (7 ans), qui dont le bonheur de leurs parents ! "Ils sont très bien dans leurs baskets. C'est ma plus belle réussite", avait ainsi confié la mère de famille à nos confrères de Gala en septembre dernier.