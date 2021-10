"C'était horrible" : Stéphanie Durant les larmes aux yeux, elle raconte la naissance de son fils

Maman d'un petit garçon prénommé Loann Soggiu - né le 20 octobre 2021 - Stéphanie Durant a révélé ce dimanche à ses abonnés Instagram les détails de son accouchement. Via plusieurs stories, la femme de Théo Soggiu a partagé les nombreuses difficultés qu'elle a vécues durant la venue au monde de son premier enfant.



Seule, face à ses abonnés, la jeune influenceuse de 29 ans a expliqué tout le déroulement de son accouchement. Un moment compliqué pour l'ancienne figure des Marseillais : "Bon, comme vous le savez, j'ai été déclenchée le lundi et mon terme était le 16/17 octobre". Une fois le déclenchement fait, la jeune femme a déclaré qu'il ne s'est pas passé grand-chose. "Au final, ils me percent la poche des eaux donc autant vous dire que là, ça a été un peu compliqué", a-t-elle ensuite expliqué, évasive.

Mardi 19 octobre, l'ancienne candidate de télé-réalité a commencé à ressentir des contractions : "J'ai eu que des contractions en bas du dos, apparemment c'est les pires (...) J'ai eu mal." Une fois la peur de la péridurale passée, Stéphanie Durant s'est ensuite sentie soulagée. Mais pas pour très longtemps, puisque peu de temps après, elle ressentait des douleurs sur le côté droit. "C'était horrible", s'est-elle remémorée.