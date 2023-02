"C'était la première fois" : Vanessa Paradis, de touchantes images refont surface

Chanteuse, mannequin, comédienne... et icône de mode depuis le plus jeune âge. Vanessa Paradis, qui a débuté sa carrière très tôt à l'âge de 14 ans, a bien plus d'une corde à son arc. Le public a découvert l'épouse de Samuel Benchetrit alors qu'elle dévoilait le titre Joe le taxi. Quelques mois plus tard, déjà, la belle artiste fascinait les plus grands créateurs. C'est ce que Jean-Charles de Castelbajac a tenu à rappeler, sur les réseaux sociaux, le mardi 7 février 2023, en partageant tout un tas de photographies d'archives.

Lorsqu'elle est apparue à la fin, ce fut sous un tonnerre d'applaudissements

Sur ces images, on découvre Vanessa Paradis, visage angélique de l'adolescence, sur les catwalks à la fin des années 1980. "Souriez, il fait froid, écrit le créateur de mode sur son compte Instagram. Le sourire merveilleux de Vanessa Paradis en 1989. J'avais créé pour elle une veste accumulation Snoopy, une pièce unique pour une jeune femme rare au talent rayonnant. C'était la première fois qu'elle était sur un podium de défilé. Lorsqu'elle est apparue à la fin, ce fut sous un tonnerre d'applaudissements. Elle venait d'avoir 19 ans, j'ai aujourd'hui toujours autant d'admiration pour elle. Mon ami, Malcolm McLaren, avait composé la musique du show. Sur la 3e photo, ce sont mes deux fils petits garçons, Guilhem et Louis-Marie, qui invitaient leurs copains aux défilés."

Egérie de mère en fille

Joli souvenir de famille pour Jean-Charles de Castelbajac. Pour Vanessa Paradis, la mode est également une passion qui se transmet. Égérie de la Maison Chanel depuis l'année 1991, l'interprète de Divine Idylle a transmis le flambeau à Lily-Rose Depp la fille qu'elle a eue avec Johnny Depp en 1999. C'est désormais à deux qu'elles arpentent les défilés, qu'elles occupent les front row de toutes les Fashion Week. Si elle n'a pas encore collaboré avec Castelbajac, la jeune femme de 23 ans n'a pas à rougir de sa carrière. Outre les multiples rôles qu'elle a obtenus au cinéma, elle est égérie comme maman, de Chanel depuis qu'elle a 16 ans, notamment pour le parfum N°5. En 2017, elle avait même clôturé un défilé, pour la griffe française, en robe de mariée...