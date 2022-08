PHOTOS Johnny Depp et Vanessa Paradis : Leur maison à 45 millions n'a toujours pas trouvé preneur

Vendre sa maison, cela n'a rien de facile ! Encore plus lorsque celle-ci coûte 45 millions d'euros. C'est la situation dans laquelle se trouvent les ex Johnny Depp et Vanessa Paradis , qui peinent à vendre leur ancienne villa de rêve, sur le marché depuis 2015 et toujours dépourvue de nouveau propriétaire.

Pourtant, sur le papier, cet endroit a de quoi en faire craquer plus d'un. Tout d'abord, sa localisation est très intéressante puisqu'il est situé à Plan-de-la-Tour, soit à 30 kilomètres de Saint-Tropez, ville très prisée par les stars grâce à son centre-ville très charmant ainsi que ses plages idylliques. On y manque pas d'espace non plus puisque le domaine est entouré de vignes, de chênes et d'oliviers et s'étend sur près de 15 hectares. Il se compose d'une "maison principale et de six maisons d'hôtes, dont une chapelle dans le style de l'architecture provençale", rapporte le site Boursorama.

Un prix revu à la baisse

Une propriété également très bien équipée et très moderne, malgré son charme du XIXe siècle omniprésent, puisqu'on y trouve deux piscines, un skate park, une salle de sport, une cave à vin ainsi qu'un studio d'art. Rien que ça ! Sans oublier le restaurant privé baptisé Chez Marceline. Le grand luxe ! Mais malgré tous ces avantages, cette maison reste invendue. Acquise au début des années 2000 pour plus de 8 millions d'euros, l'ancien couple tente depuis les années 2015-2016 de céder l'ensemble pour 52,5 millions. Certes, le prix a drastiquement augmenté, ce qui doit sans doute décourager les potentiels acheteurs.

Mais l'acteur de Sleepy Hollow fait des efforts puisqu'il est prêt à consentir à une remise de plus de 7 millions d'euros. Ce qui veut dire que le domaine est sur le marché pour 45 millions d'euros. Reste à savoir si cela suffira pour faire céder un potentiel investisseur. Quoiqu'il en soit, l'ex d'Amber Heard ne perd pas espoir, lui qui qualifiait ce petit village français de "paradis".

Pour rappel, à l'époque de l'achat de cette demeure, Johnny Depp et Vanessa Paradis étaient très heureux dans leur couple. Mais en 2012, ils annoncent leur rupture après 14 ans de vie commune. À noter qu'ils ont eu deux enfants ensemble : Lily-Rose (née en 1999) et Jack John Christopher Depp III (né en 2002).