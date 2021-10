"C'était machiavélique" : Thierry Beccaro, encore marqué par son père violent

Né d'un père ouvrier et d'une mère militaire, Thierry Beccaro n'a vraiment pas eu l'enfance qu'il espérait. Auprès de la journaliste Audrey-Crespo Mara, ce dimanche 31 octobre 2021, l'ancien animateur de Motus s'est livré sur son enfance. Une sombre période pour ce dernier qui a gardé des séquelles de son passé d'enfant battu. Un sujet sensible qu'il traite dans son ouvrage Ma résilience à moi (disponible le 4 novembre prochain).

"Je ne savais pas quand ça allait tomber", s'est-il souvenu, non sans émotion. Une vie de famille instable qu'il a vécu dans la peur. "Moi c'était sur les fesses, j'avais ses cinq doigts tatoués sur le bas des reins. C'était... C'est plus compliqué d'en parler effectivement, ça faisait mal, c'était la raclée", a-t-il ensuite indiqué, encore marqué par le comportement instable de son père. Et lorsque ce dernier venait lui dire qu'il l'aimait après l'avoir frappé, Thierry Beccaro voyait ça comme un véritable coup de grâce : "Ça c'était, c'était machiavélique, c'était terrible."

Une vie "très triste"

"Tout ça est très triste avec le recul. Le petit enfant que je suis est effrayé par ce qu'il voit. Et l'adulte que je suis se dit : 'Mon dieu que c'est triste'. C'est malheureux de voir ça (...) Ça fait mal.", a-t-il ensuite analysé. Encore traumatisé par son enfance difficile, Thierry Beccaro a ensuite confié à la journaliste avoir eu recours à des médicaments pour oublier ses blessures. Car suite à une grave dépression, l'animateur a trouvé la paix en prenant des anxiolytiques. "Effectivement, j'ai toujours sur moi une petite boite. Je ne m'en sers pas forcément mais c'est ma rassurance", a précisé l'animateur de 65 ans. Et de poursuivre : "Ça j'aimerai bien ne plus l'avoir."

Même s'il a longtemps affiché un grand sourire sur les plateaux de télévisions, Thierry Beccaro a finalement révélé durant son entrevue que son passé difficile l'empêche toujours d'accéder au bonheur. Même s'il a pardonné son père - alors sur son lit de mort - l'animateur a affirmé ne pas avoir de rancune contre lui aujourd'hui. Chose que n'a pas fait son père en retour.