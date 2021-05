Thierry Beccaro, ex-enfant battu encore très marqué : "Il y a toujours les peurs, les démons..."

En 2018, Thierry Beccaro s'est libéré du traumatisme de son enfance. L'ex-animateur de Motus, qui a quitté France Télévisions, racontait cette année-là dans un livre son enfance difficile avec un père alcoolique et violent qui lui mettait des "rafales de coups". En novembre 2021, Thierry Beccaro proposera un second ouvrage sur le sujet cette fois de la guérison, intitulé Ma résilience à moi.

Lors de son passage sur le plateau de Good Morning Week-end sur Non Stop People, samedi 8 mai 2021, l'ex-animateur de 64 ans a expliqué que l'écriture était apparue à lui comme une pratique salvatrice. Toutefois, sa longue phase de reconstruction a été marquée par des "moments pas faciles". "On traverse parfois des chemins un peu sinueux, tortueux... C'est des chemins de ronces et il ne faut pas croire que la résilience, c'est passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de roses", Thierry Beccaro a malgré tout rassuré en confiant aller "bien" aujourd'hui. "Mais sur mon dos, il y a toujours un sac", a-t-il ajouté avec émotion.

Et pour lui de préciser : "Il y a toujours les peurs, les démons qui sommeillent et je vais parler de tout ça en souhaitant que celles et ceux qui me feront l'honneur de lire ce livre se disent, si jamais ils sont passés par-là : 'Je connais ce chemin, je connais cette addiction, je connais ces peurs qui m'ont paralysé'." Mais Thierry Beccaro est bien la preuve vivant "qu'on peut s'en sortir". Et d'ailleurs, son optimisme et son espoir en un avenir meilleur ont certainement contribué à son bon rétablissement psychologique. "Il y a du soleil au-dessus des nuages", a-t-il conclu.