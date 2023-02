"C'était magnifique" : Mimie Mathy mise à l'honneur par la troupe des Enfoirés, elle "en pleure encore"

L'émission Grands reportages vient de diffuser, ce dimanche 26 février 2023, un numéro inédit consacré au spectacle des Enfoirés édition 2023, qui a déjà été enregistré et sera diffusé sur TF1 le 3 mars prochain. Un documentaire de 55 minutes chargé en images et en anecdotes, notamment en ce qui concerne Mimie Mathy. La star de Joséphine Ange Gardien, pilier de cet élan de solidarité depuis de nombreuses années maintenant - elle est par ailleurs la marraine du rassemblement depuis 2008, a reçu un bel hommage de la part de ses collègues, sur scène.

Une séquence sur laquelle elle est revenue volontiers face à Christian Jeanpierre pour l'émission. "Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait", lui a-t-elle confié, alors qu'elle a été piégée sur la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. "Le prompteur défile et tout à coup je vois des paroles en vert qui d'habitude sont là pour les chansons collégiales. Je me dis 'Ils ont changé un truc, ils auraient pu me le dire' et je vois les paroles apparaître", s'est-elle souvenue avec émotion, alors que toute la troupe s'était vêtue d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire "I love Mimie".

Les Enfoirés, pour moi, c'est une super famille

Ils s'étaient tous alors avancés sur scène en chantant un refrain réécrit pour remercier la comédienne de son engagement et de sa fidélité pour Les Enfoirés. "On dit souvent qu'on a la famille qu'on a et la famille qu'on se crée... et les Enfoirés, pour moi, c'est une super famille", avait-elle réagi face à eux, les larmes aux yeux. "On mérite tous d'avoir cet hommage, c'était magnifique, j'en pleure encore", a-t-elle commenté ce dimanche pour Grands reportages en revoyant ces images émouvantes.

Pour rappel, étant éprouvée par une lourde opération du dos, celle qui est mariée à Benoist Gerard depuis 17 ans n'avait pas participé au dernier concert de la troupe. Ce qui a également motivé ses copains à célébrer son retour comme il se doit. Un bel hommage, que l'humoriste lyonnaise ne semble pas prête d'oublier !