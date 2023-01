"C'était malsain" : Sofiane (Star Academy) revient sur son couple avec Emilie Nef Naf et leur rupture

En avril 2022, Sofiane Tadjine (ancien candidat de la Star Academy) et Emilie Nef Nafofficialisaient leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Mais deux mois plus tard à peine, la gagnante de Secret Story 3 avait profité d'une interview avec Jordan De Luxe pour annoncer leur soudaine rupture. En ce début d'année 2023, le chanteur et candidat de télé-réalité est revenu sur leur relation et surtout leur séparation.

On pensait qu'ils filaient le parfait amour et pourtant Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine ne sont pas restés bien longtemps ensemble... Au cours d'une interview accordée à Sam Zirah et publiée sur YouTube le mardi 3 janvier 2023, le jeune homme a été invité à parler de cette relation. Visiblement éprouvé par la rupture qui en a découlé, le jeune homme s'est montré très hésitant pour aborder ce sujet sensible. "Il ne faut pas tout le temps se fier aux intuitions...", a-t-il lâché en évoquant un ancien post Instagram où il disait avoir trouvé la femme de sa vie. "Je lui souhaite d'être heureuse. Elle a deux gamins magnifiques et je lui souhaite tout le bonheur du monde", a-t-il ensuite affirmé.

Je ne lui apportais pas ce qu'elle voulait

Lors de son passage chez Jordan De Luxe, Emilie Nef Naf avait assuré que la rupture était de sa faute. Une phrase qui a plongé Sofiane dans l'incompréhension. "Je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça... Mais oui en tout cas c'est sûr qu'il y avait des incompatibilités sur plein de choses. Ça arrive et ce n'est pas grave. En vrai je n'ai même plus envie de parler d'elle mais je vais quand même te répondre. La déclaration que je lui avais faite sur Instagram, elle l'a très mal prise. Elle a pensé que je voulais faire du buzz avec elle...", a-t-il révélé.

S'il est passé à autre chose, Sofiane semble tout de même nourrir quelques regrets. "Je me suis trompé. Peut-être que je ne lui apportais pas ce qu'elle voulait et si je n'étais pas heureux c'est que, quelque part, elle ne m'apportait pas non plus ce que je voulais. Donc à un moment donné, on a juste mis un terme. (...) On ne s'entendait pas, on s'embrouillait tout le temps et on ne s'aimait pas assez pour se donner d'autres chances. Elle a un sacré caractère et moi aussi ! C'était juste malsain", a-t-il conclu résigné.