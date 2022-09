"C'était super dur" : Alexandra Lamy cash sur la naissance de sa fille et les conséquences sur sa carrière

Interrogée en musique sur ses souvenirs dans l'émission La bande originale, présentée par Nagui sur France Inter, Alexandra Lamy en a profité pour évoquer la naissance de sa fille Chloé, née de sa relation avec l'acteur Thomas Jouannet en 1997. "Un événement merveilleux" certes mais qui a eu des répercussions sur sa carrière d'actrice. "C'est l'enfer ! Tu dis que t'es enceinte, t'as l'impression de dire que tu as une maladie. On nous ne rappelle plus", a-t-elle confié même si elle reconnaît avoir eu "une grossesse un peu difficile".

"J'ai dû rester allongée pendant un petit moment. Je n'ai pas pu travailler", a-t-elle raconté, révélant alors avoir eu beaucoup de difficultés à se remettre dans le bain après cette pause de plusieurs mois. "Il fallait redémarrer tout à zéro, recommencer les castings. Même je me rappelle, j'avais repris des cours de théâtre pour me remettre dedans. C'était super dur", s'est-elle souvenue.

Une belle et grande actrice

Depuis, sa fille a bien grandi et a d'ailleurs décidé de suivre les traces de sa mère en se lançant à son tour dans une carrière au cinéma. Elle est notamment au casting du film Touchées, qui s'avère être la première expérience d'Alexandra Lamy en tant que réalisatrice. L'occasion donc de donner une chance à sa fille. "Quand j'ai vu le rôle de Tamara, j'ai vu Chloé et non pas parce que c'est ma fille. Evidemment, si elle avait été nulle, je ne l'aurais pas prise", a-t-elle déjà déclaré à ce sujet.

Lundi 19 septembre sur le plateau de C à Vous, le journaliste Patrick Cohen lui a demandé si c'était facile de "faire facilement abstraction de la relation mère-fille sur un plateau", ce à quoi l'ex-compagne de Jean Dujardin a répondu : "Moi j'ai essayé de le faire tout de suite (...) Au début, elle se disait 'je ne vais peut-être pas l'appeler maman' mais en en fait, c'est impossible. Elle m'a appelée tout de suite maman."

"Ce qui est drôle, c'est surtout de voir sa fille grandir. C'est vrai que moi je me suis dit : 'c'est mon petit bébé, pourvu qu'elle soit à l'heure...'", a-t-elle aussi raconté.