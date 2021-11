"C'était terrible, ils voulaient ma peau" : Amanda Lear dans la tourmente après une remarque sur une consoeur

On avait laissé Amanda Lear au milieu des oliviers de sa maison de Provence où elle passe tout son "pognon", alors qu'elle avait juré en 2017 vouloir prendre sa retraite du show business. Et puis, finalement, elle est revenue cette année sur scène avec une pièce mais aussi dans les bacs avec Tuberose, dont elle fait la promo auprès de nos confrères de Purecharts.

Dans son interview fleuve, Amanda Lear fait... du Amanda Lear. Elle tacle, se moque - d'elle et des autres, de Madonna notamment - et distille ses truculentes anecdotes. D'ailleurs, interrogée sur un possible retour à la télévision, pourquoi pas comme animatrice, la star est revenue sur une récente mésaventure. "L'an dernier, j'ai eu une expérience très drôle. En Italie, j'étais dans le jury d'une émission comme The Voice Kids, ils avaient 14-15 ans. On m'avait pris pour que je sois méchante, donc j'ai été très méchante. Le premier jour, il y en a un qui chante, tout le monde lui dit 'Bravo', ils lui donnent 7 et 8, et moi 1. Il ne m'avait pas plu ! On m'engueule, on me dit que c'est un gamin etc... Le public me sifflait", raconte-t-elle.

Et Amanda Lear de poursuivre, hilare de son propre récit : "Ensuite, comme on voulait que je sois gentille, j'ai été très gentille. Une fille chante, un truc de Laura Pausini et elle fait une petite fausse note. Les autres donnent 6 ou 4, et moi 10 ! On m'a dit que je faisais n'importe quoi. Je leur ai dit : 'On s'en fout des fausses notes. Tout le monde en fait, même Laura Pausini !' Qu'est-ce que je n'avais pas dit ! Les fans de Laura Pausini me sont tombés dessus !"

Amanda Lear a alors été confrontée à la sanction des réseaux sociaux où les fans de la chanteuse italienne l'ont incendiée de messages odieux, de critiques et d'insultes. "C'était terrible, les fans voulaient ma peau. Ils m'ont dit qu'au moins elle, elle avait des Grammy, elle avait une carrière. Ils m'ont abreuvé d'insultes, donc j'ai appelé Laura Pausini pour lui expliquer. Elle m'a dit : 'Je m'en fous, je t'adore, tu me fais tellement rire, tu peux dire ce que tu veux sur moi, je m'en fous complètement, au contraire !' Donc je leur ai dit : 'Vous avez vu, Laura c'est ma meilleure amie.' Ils étaient furieux. J'adore, ça me fait rire."