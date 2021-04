Laura Pausini : Ses rares confidences sur sa fille Paola

Bien qu'elle poursuivait tranquillement sa carrière en Italie, force est de constater que la chanteuse Laura Pausini avait plutôt disparu aux yeux du public international. Depuis que sa chanson Io sì, sur laquelle elle a travaillé avec Diane Warren, a remporté un Golden Globe et est en compétition à la prochaine cérémonie des Oscars prévue le 26 avril à Los Angeles, elle fait un flamboyant come back. Elle a répondu aux questions de Gala.

Ces dernières années, Laura Pausini (46 ans) avait un peu ralenti le rythme pour pouvoir s'occuper de sa petite fille, Paola, née en 2013 de son mariage avec le musicien Paolo Carta. "C'est une enfant pleine d'imagination. Normal, ses deux parents sont dans la musique. Elle aime dessiner, se maquiller, s'habiller, inventer des looks, danser, chanter, jouer la comédie... C'est une grande joie pour nous parce qu'en cette période de confinement, en Italie, cela l'aide sans doute à vivre plus sereinement cette situation difficile. L'art est un compagnon et un médicament", a-t-elle confié à Gala faisant ainsi de rares confidences.

Laura Pausini, à qui l'on doit les tubes La solitudine ou On n'oublie jamais rien, on vit avec en duo avec Hélène Ségara, a aussi évoqué certaines des valeurs qu'elle essaye de transmettre à sa fille. Des valeurs apprises de sa propre maman. "D'essayer d'être respectueuse de ma personne, en conséquence de quoi je serais aussi respectueuse des personnes qui m'entourent. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu être sincère avant tout. Je le fais quand je chante, quand je donne des interviews, et surtout quand j'écris une chanson. C'est à mon tour le conseil que je donne à ma fille", a-t-elle expliqué.