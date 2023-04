"Ça a brisé quelque chose en moi" : Stéphane Plaza sans enfant, la triste raison pour laquelle il n'est pas papa

Dimanche 16 avril 2023, Stéphane Plaza était à l'honneur sur Europe 1. Le présentateur de M6 était l'invité de Patrick Sabatier, dans son émission L'invité en questions. Et il a accepté de faire quelques confidences intimes sur le sujet de la paternité.

Le public connaît bien le parcours de Stéphane Plaza. Ainsi, il n'est pas sans savoir qu'il est notamment sur la scène du Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 24 juin pour la pièce Un couple magique, de Laurent Ruquier. Mais côté vie privée, le meilleur ami de Karine Le Marchand est plus discret. Il a tout de même répondu à une question intime lors de cet entretien. Ainsi, le présentateur et comédien de 53 ans a confié qu'il n'a pas pour projet d'avoir un enfant. "Le monde me fait peur. C'est un choix qui peut changer, objectivement. Après, il y a des choix de vie. Avoir un enfant, c'est bien mais faut-il être là pour son enfant. Faut-il avoir du temps ? Si c'est pour le confier à une personne, Ce n'est quand même pas la même chose", s'est-il justifié dans un premier temps.

Je n'ai pas de regrets

En outre, Stéphane Plaza a expliqué que le divorce de ses parents jouait également dans sa décision de ne pas devenir papa : "Avoir des parents divorcés, c'est un choix qui m'a martelé et qui a brisé quelque chose en moi. L'air de rien, même si le divorce s'est bien passé et que mon père et mon papa sont des gens bien, c'est peut-être quelque chose d'origine espagnole ou l'enfant est roi aussi. Faut avoir du temps, faut pouvoir aimer, faut trouver la bonne personne. Évidemment, si vous me demandez aujourd'hui à 53 ans : qu'est-ce que je vais faire et à qui je vais léguer ça ? Je peux me poser des questions sur la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait."

Pour l'heure, Stéphane Plaza se concentre donc sur d'autres sujets. Notamment son combat contre l'alcool et le Red Bull. En effet, depuis plusieurs mois, il n'a quasiment pas touché à une goutte d'alcool. Une désormais ancienne addiction sur laquelle il s'est épanché à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.