Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool continue : depuis 131 jours il lutte contre une autre addiction

Quand il a une idée en tête, Stéphane Plaza ne recule devant rien pour atteindre son objectif que ce soit professionnel ou personnel. Le présentateur phare de M6 l'a notamment prouvé avec sa nouvelle hygiène de vie qu'il n'hésite pas à partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Le 11 mars 2023, il a en effet posté un message pour savourer son nouveau cap dans sa sobriété.

L'été dernier, le meilleur ami de Karine Le Marchand s'est fixé un objectif : celui de ne plus boire d'alcool. Une décision qu'il a prise non pas pour des raisons de santé, mais simplement par choix. Et, bien que cela ait été difficile au départ, Stéphane Plaza n'a rien lâché (malgré quelques écarts et une consommation de Red Bull qu'il a rapidement stoppée) et s'en est une fois de plus félicité en story Instagram. Samedi 11 mars, il a en effet posté une vidéo sur laquelle on peut voir une blonde aux cheveux longs de dos, en train de faire du roller. En fond, on aperçoit le soleil en train de se coucher. Un cadre idyllique pour annoncer une bonne nouvelle. "La vie est belle. 229 jours presque sans alcool, 131 jours presque sans Red Bull. Sept verres d'alcool et un Red Bull en sept mois", peut-on lire en légende. Rien ne peut arrêter le présentateur de 52 ans donc qui ne semble pas près de s'arrêter sur sa lancée.

Un homme heureux

C'est le 27 juillet dernier que Stéphane Plaza avait dévoilé son objectif à sa communauté Instagram. "J'ai commencé ce challenge cet été par amusement, pour aller à l'encontre des tendances estivales de boire. J'ai décidé de poursuivre pour moi-même, non plus comme un challenge mais par envie. Et si je peux éviter de faire un lifting, avoir des rides naturelles liées à mon âge et non au rosé, je serais content", avait-il expliqué à ses abonnés par la suite. Depuis, il partage ses nouvelles aventures presque sans alcool. Et en décembre dernier, c'est une autre addiction qu'il dévoilait en story : "155 jours sans alcool, 57 jours sans Red Bull. 5 mois et 2 verres de vin." Ce n'est pas un secret, le Red Bull n'est pas la meilleure boisson pour rester en bonne santé. Fort heureusement, il a vite mis cette consommation de côté.

Et début février, Stéphane Plaza a révélé qu'il avait atteint "l'impensable". "Aujourd'hui est un grand jour, pas à pas, j'ai atteint l'impensable, l'inimaginable, les 200 jours (presque) sans alcool puisque je ne me suis accordé, pour des occasions chères à mon coeur, que 5 verres en 6 mois. Mon corps est heureux, mes rides s'estompent, et bientôt mes boutons d'acnés vont réapparaître... et oui je fais 20 ans de moins", s'était-il réjoui.