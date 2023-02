Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool : l'animateur a atteint "l'impensable"

Dans le courant de l'été 2022, Stéphane Plaza a entrepris de changer de vie. L'animateur et agent immobilier de 52 ans, qui nous a habitués à partager un quotidien festif a choisi à ce moment-là de mettre le holà et de réduire drastiquement sa consommation d'alcool, voire d'arrêter complètement de boire. Un défi pas évident qu'il continue pourtant encore aujourd'hui de relever avec brio. Comme il l'a fièrement annoncé ce vendredi 10 février sur Instagram, Stéphane Plaza vient d'ailleurs de passer le cap de son 200ème jour sans écart.

"Aujourd'hui est un grand jour, pas à pas, j'ai atteint l'impensable, l'inimaginable, les 200 jours (presque) sans alcool puisque je ne me suis accordé, pour des occasions chères à mon coeur, que 5 verres en 6 mois", a-t-il avoué en légende d'une photo de lui en train de siroter un virgin mojito sur une plage ensoleillée. Et pour lui de se réjouir face aux effets très positifs de son régime : "Mon corps est heureux, mes rides s'estompent, et bientôt mes boutons d'acnés vont réapparaître... et oui je fais 20 ans de moins".

Une nouvelle vie "avec un esprit et un corps plus sain"

Stéphane Plaza n'en revient pas lui-même. D'autant plus qu'il n'y a encore pas si longtemps, il était très dépendant à l'alcool, sans forcément sans rendre compte. Désormais, "c'est à grand-peine qu'(il) essaie de finir (s)on verre, tellement (s)on corps s'est habitué à cet élément naturel si riche et si rare, l'eau, et aux boissons non alcoolisées", confie-t-il.

Mieux dans sa peau donc et bien décidé à poursuivre une vie alcool free, il encourage maintenant les autres à en faire de même. "Je vous l'accorde, le cap des 3 premiers jours sont le plus durs, car l'habitude et la tentation sont là et font bon ménage ! Frappé par la foudre invisible, la volonté fait surface et parvient à bannir ces deux nuisibles à partir du 4ème jour. Il est important et primordial de changer ses vieilles habitudes si l'on veut avancer avec un esprit et un corps sain", a-t-il expliqué en vrai pro du bien être.