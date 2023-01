Stéphane Plaza totalement nu : ses bons voeux déculottés à sa communauté

Connu et apprécié pour ses gaffes légendaires et son humour potache, Stéphane Plaza n'a pas pour habitude de rentrer dans le moule. Ses bons voeux pour la nouvelle année illustrent d'ailleurs parfaitement ce trait de caractère qu'il revendique fièrement. Alors que la plupart des gens ont sobrement souhaité une bonne année à leurs proches, l'agent immobilier le plus connu de France en a, lui, profité pour dévoiler une certaine partie de son anatomie...

Même si ses fans auraient pu s'y attendre, beaucoup ont tout de même été surpris. Le 31 décembre au soir, le meilleur ami de Karine Le Marchand s'est emparée de son compte Instagram pour y poster une vidéo étonnante. Perdu au milieu de l'océan, il apparaît les fesses à l'air, en train de nager la brasse. Une situation improbable et filmée de haut, pour une meilleure vue plongeante sur l'attribut fessier de l'animateur. En légende, ce dernier a fait preuve de l'humour qu'on lui connaît si bien. "La Lune du Bonheur sans perdre la bonne humeur. Faites vos voeux et ils se réaliseront sans plus tarder ! Une "rainette" dans son élément. Laurent Ruquier sort de ce corps dans lequel tu 'm'habites'", a-t-il lâché en ajoutant plusieurs émojis pleurant de rire.