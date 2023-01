Diaporama : Stéphane Plaza totalement nu : ses bons voeux déculottés à sa communauté

11 / 13

Exclusif - Stéphane Plaza - Pendant l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 20/03/21 sur France2 avec pour invités: Gaëtan Roussel pour son disque : " Est-ce que tu sais ? " (Play Two) Tournée : à partir d'octobre 2021 et l'Olympia, le 17 mars 2022. Amelle Chahbi pour son podcast : " Dinguerie Room ". Christophe Hondelatte pour son émission de radio : " Hondelatte Raconte " sur Europe 1 du lundi au vendredi 14h00-15h00. Stéphane Plaza pour la BD : " En grande vadrouille " chez Jungle et son magazine : " Bienvenue chez vous ". 1er numéro le 8 avril 2021. Michèle Rubirola Première Adjointe à la Mairie de Marseille. Djaïli Amadou Amal pour son livre : " Les Impatientes " chez Emmanuelle Collas Le livre est couronné du Prix Goncourt des Lycéens 2020 + 2 lycéennes Simone Gournay et Carmen Roques. Marc Antoine Le Bret pour son nouveau spectacle : " Marc-Antoine Le Bret : Nouveau spectacle ". Radio : " Le Bret du Faux " sur RFM du lundi au vendredi à 8h15. Arthur Germain (fils de Anne Hidalgo) pour son défi : Descendre la Seine à la nage à partir du 6 juin 2021. Antoine Delie pour son disque : " Peter Pan ". Harold Barbé pour son spectacle : " Deadline. " - Paris le 20/03/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca