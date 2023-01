"Ça a été le déclencheur" : Keen'V marié à une femme de 8 ans son aînée, ce qui lui a fait franchir le cap

"Avec le succès il y a eu une fracture dans mon écriture. J'ai essayé d'en dire le moins possible sur moi pour ne pas me sentir fragile", confiait Keen'V dans les colonnes de Paris Match. En cette année 2023 durant laquelle il fête ses 40 ans - le 31 janvier précisément - le chanteur rouennais est plus mature que jamais. Celui qui a obtenu six disques de platine sait que l'on peut tomber même quand on est une star. Et quand il se fait mal, il peut compter sur le soutien de sa bien-aimée. Qui est celle qui a conquis le coeur de l'artiste ?

C'est pour Paris Match en 2019 que l'artiste avait ouvert son coeur, lui qui sortait le disque intime Thérapie. Suivant l'adage, "pour vivre heureux vivons caché", Keen'V n'avait jamais parlé de sa femme avant. Toutefois, il avait accepté de parler d'amour dans ce huitième album : "Je ne regrette pas, mais en parler m'a libéré. C'est toi que j'ai choisie a été ma première chanson d'amour honnête." Il s'est donc inspiré de son vécu pour ce titre, et de celle qu'il a rencontrée à 21 ans, quand elle en avait presque 30 et était déjà mère de deux enfants d'une précédente relation.

Une idylle qui se transforme en couple solide : "Je m'autodétruisais tranquillement. Elle m'a donné beaucoup de conseils, mais je la voyais comme une dame à cause de notre différence d'âge. Et puis, je suis parti au Cameroun pour un concert et elle m'a énormément manqué. Ça a été le déclencheur. En rentrant, je lui ai proposé de faire un bout de chemin ensemble. Un an plus tard, je lui demandais sa main."

Préserver leur histoire coûte que coûte

S'il a parlé de leur histoire d'amour, de leur force pour affronter les épreuves comme sa difficulté à concevoir un enfant, Keen V n'en dira pas plus. Selon Public, son épouse serait infirmière dans le service psychiatrique d'un hôpital près de Rouen. Mais l'interprète de Outété (sur son dernier album Diamant sorti en 2022) veut respecter la vie privée de son épouse qui n'a pas choisi de rendre sa vie publique. "Déjà elle n'a pas envie et il n'y a rien de plaisant à être reconnu pour rien en vrai. Déjà être reconnu tout court il n'y a rien de plaisant. Elle a sa petite vie à elle et elle ne veut pas que ça change," confiait-il sans détour dans QG, l'émission web visible sur Youtube.