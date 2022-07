"J'ai ressenti un poids" : Keen'V stérile, ses confidences touchantes sur la paternité

S'il a connu les salles qui se vident et les chansons qui marchent moins bien, le chanteur Keen'V peut remercier sa bonne étoile qui lui a permis de rebondir après une période de creux. Le chanteur sort ce mois-ci Diamant, son 10e album ! Interrogé par le magazine Télé Poche, il s'est prêté au jeu des confidences.

Heureux de revenir dans les bacs avec un tout nouveau disque, Keen'V a consacré sur ce projet musical un titre qui évoque un sujet particulièrement intime pour lui : son absence de paternité. En effet, le chanteur est stérile et ne peut pas avoir d'enfant par la voie naturelle avec sa discrète femme plus âgée que lui. Il a ainsi enregistré la chanson intitulée Pas papa. Comment vit-il cette injustice de la vie ? "Il n'est douloureux [le sujet de la stérilité, ndlr] que si on le veut. Je ne peux pas lutter contre ça. Quand je l'ai su, j'ai ressenti un poids et j'ai écrit le morceau dans la foulée. J'ai beaucoup d'amour à donner. Un jour, peut-être, j'adopterai", dit-il. Si Keen'V ne ferme donc pas la porte à l'adoption, il faudrait toutefois qu'il ne tarde pas trop car cela prend des années avant qu'un enfant soit confié à un couple ayant déposé un dossier...

Keen'V, qui multiplie les projets et ainsi apparu dans un épisode de la série Camping Paradis, est malgré tout un homme heureux même sans enfant dans sa vie. Le succès retrouvé, comme en témoigne le carton de son dernier single Outété, lui fait grand plaisir. "Chacun a un rôle dans la vie. J'ai compris que le mien n'était pas d'écrire des textes sensés à la Stromae mais d'apporter de la joie aux gens. Je ne sais pas comment se sentent ceux qui me suivent, ce qu'ils vivent au quotidien. Mais mon but, quand ils viennent à mes concerts ou écoutent ma musique, est qu'ils se sentent bien. Ce rôle me va parfaitement", confie le chanteur, bien conscient de faire de la musique festive sans prétention aucune.

Les confidences de Keen'V sont à retrouver dans les pages du magazine Télé Poche, édition du lundi 4 juillet 2022.