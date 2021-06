Keen'V marié : Confidences sur son épouse, leur différence d'âge et son désir d'enfants

C'est le retour de l'été, le retour de la fête... et celui de Keen'V ! Après le redoutable échec de son album Thérapie et de la tournée qui l'accompagnait, le chanteur a décidé de garder le sourire et de proposer un nouvel opus solaire sorti le 7 mai dernier. Pendant le confinement de l'année 2020, il a donc travaillé d'arrache-pied, dans sa maison située à Rouen, avec le soutien total de son épouse dont on ignore tout, si ce n'est qu'elle est infirmière en psychiatrie et qu'elle a huit ans de plus que lui.

L'époque Thérapie a été compliquée pour Keen'V. L'artiste venait d'affronter la disparition de sa grand-mère, qui l'a en grande partie élevé, à l'âge de 93 ans. Heureusement, il n'était pas seul... mais plutôt bien accompagné. "Ma femme est un pilier pour moi. Donc elle m'a aidé à remonter la pente, se souvient-il dans les colonnes du magazine Closer. Grâce à elle, je n'ai pas sombré dans les médicaments. S'en sortir par soi-même est plus valorisant, me disait-elle. Je l'écoute beaucoup. Je suis excessif en tout. Elle me canalise, sans que je m'en aperçoive. Je suis de nature dépressive."