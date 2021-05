Keen'V blessé par l'échec de sa tournée : "J'aurais pu finir au bout d'une corde très facilement"

Ceux qui sont déjà tombés sur ses créations le savent : Keen'v cartonne sur TikTok. Avec ses petites vidéos humoristiques, l'interprète de Rien qu'une fois a su (re)trouver un public. De quoi donner un second souffle à sa carrière achevée sur une tournée annulée, faute de spectateurs. Dans une interview au Parisien parue le vendredi 7 mai 2021, Keen'v se livre sur son tout nouvel album.

"Pour moi, il y a un Keen'V qui est mort en 2020 et un autre qui arrive. Je voulais tout recommencer à zéro. Avec ce nouvel album Rêver, c'est le début d'un nouveau cycle", affirme-t-il. On sent tout de suite une volonté de mieux faire, pour ne jamais revivre ce manque de popularité. Keen'v compte d'ailleurs sur le single Tahiti.

"C'était mon morceau de la dernière chance. Il y a eu aussi la chanson Quoi qu'il arrive avec Magic System. Avec ce groupe, nous sommes sur la même longueur d'onde. On aime faire la fête, envoyer de bonnes vibrations ! Comme eux, je suis un chanteur d'été. Comme un moustique, je viens faire chier les gens l'été (rires). Je suis prêt à venir gâcher la saison de ceux qui me critiquent", prévient-il, à seulement quelques semaines du solstice d'été.

Keen'v sait ce qu'est la douleur de devoir annuler toute une tournée à cause du manque de fans. Très peiné par cet échec, il essaye de mettre tout en oeuvre pour créer les conditions de son succès et ne plus jamais revivre ça. "Pour être honnête, j'aurais pu finir au bout d'une corde très facilement. Je suis de nature dépressive et cet échec m'a enlevé ma raison de vivre... la musique. Avec toute la haine que j'ai subie sur les réseaux, ces détracteurs ont construit une espèce de monstre. Aujourd'hui, je suis plus remonté que jamais", assure l'artiste de 38 ans.

Tourné en ridicule après la déconfiture de sa tournée avortée, Keen'v s'est promis de ne jamais revivre ça : "Cela m'a vraiment mis un coup au moral, je ne veux pas m'en reprendre un (...) Si on me donne quatre fois moins, j'irai chanter quand même. Et cet été, si j'ai des propositions de dates, je prends tout." Un retour en force.